Кьеллини рассказал об уходе Конте из "Ювентуса"

Теги ювентусджорджио кьеллиниантонио конте

Кьеллини рассказал об уходе Конте из "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высказался об отставке Антонио Конте в 2014 году.

"Это случилось из-за того, что "старой гвардии" не было тогда с командой. Нам предоставили дополнительный отпуск после мундиаля в Бразилии. Он был в напряжении, всего пары эпизодов хватило для того, чтобы все развалилось. Конте - горячий человек, однако я уверен, что он бы остался, если бы мы были в команде.

Конте - великолепный тренер, однако он выжимает тебя досуха. Он добился от нас всего, чего мог, достиг предела. Это был скорее конец для Конте, а не для "Ювентуса". Он утратил самообладание, а ключевые футболисты не смогли вмешаться. Если бы Лео Бонуччи, Андреа Барцальи, Джиджи Буффон и я были там, мы бы не позволили ему уйти", - приводит слова Кьеллини Football Italia.

Конте возглавлял "Ювентус" с 2011 по 2014 год. Под его руководством клуб завоевал пять трофеев.

Читайте также: Кьеллини восхитился тем, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ-2018. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Журналист Симонов рассказал о трансферных планах "Локомотива"

Журналист Симонов рассказал о трансферных планах "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов