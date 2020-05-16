Кьеллини рассказал об уходе Конте из "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высказался об отставке Антонио Конте в 2014 году.

"Это случилось из-за того, что "старой гвардии" не было тогда с командой. Нам предоставили дополнительный отпуск после мундиаля в Бразилии. Он был в напряжении, всего пары эпизодов хватило для того, чтобы все развалилось. Конте - горячий человек, однако я уверен, что он бы остался, если бы мы были в команде.

Конте - великолепный тренер, однако он выжимает тебя досуха. Он добился от нас всего, чего мог, достиг предела. Это был скорее конец для Конте, а не для "Ювентуса". Он утратил самообладание, а ключевые футболисты не смогли вмешаться. Если бы Лео Бонуччи, Андреа Барцальи, Джиджи Буффон и я были там, мы бы не позволили ему уйти", - приводит слова Кьеллини Football Italia.

Конте возглавлял "Ювентус" с 2011 по 2014 год. Под его руководством клуб завоевал пять трофеев.

Читайте также: Кьеллини восхитился тем, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ-2018. | http://soccernews.ru