Кьеллини рассказал, почему "Ювентус" проиграл "Реалу" в финале Лиги Чемпионов-2016/17

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини в своей автобиографии вспомнил поражение от "Реала" в Лиге Чемпионов-2016/17. Тогда туринцы проиграли со счетом 1:4.

После первой половины счет был ничейным, но во втором тайме "Ювентус" пропустил три гола.

"О знаменитом проигранном финале в Лиги Чемпионов в Кардиффе было много разговоров. Но странного ничего не произошло, мы просто устали. Мы не переставали бороться, когда счет стал ничейным и даже когда проигрывали 0:3. Мы не опускали руки.

Мы были очень истощены после первого тайма. Манджукич упал на полу в раздевалке, Пьянич едва дышал. Все закончилось очень драматично. Мы проиграли, потому что были измотаны", - написал Кьеллини.

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