Кьеллини рассказал, почему "Ювентус" проиграл "Реалу" в финале Лиги Чемпионов-2016/17

Теги ювентусреал мадридджорджио кьеллини

Кьеллини рассказал, почему "Ювентус" проиграл "Реалу" в финале Лиги Чемпионов-2016/17

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини в своей автобиографии вспомнил поражение от "Реала" в Лиге Чемпионов-2016/17. Тогда туринцы проиграли со счетом 1:4.

После первой половины счет был ничейным, но во втором тайме "Ювентус" пропустил три гола.

"О знаменитом проигранном финале в Лиги Чемпионов в Кардиффе было много разговоров. Но странного ничего не произошло, мы просто устали. Мы не переставали бороться, когда счет стал ничейным и даже когда проигрывали 0:3. Мы не опускали руки.

Мы были очень истощены после первого тайма. Манджукич упал на полу в раздевалке, Пьянич едва дышал. Все закончилось очень драматично. Мы проиграли, потому что были измотаны", - написал Кьеллини.

Не пропустите: "Барселона" и "Ювентус" могут обменяться 18-летними игроками| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией

Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов