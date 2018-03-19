Кьеллини рискует пропустить матч с "Реалом"

Участие ведущего защитника "Ювентуса" Джорджио Кьеллини в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" находится под вопросом.

Как сообщает Tuttosport, травма бедра 33-летнего центрбека оказалась серьёзнее, чем предполагалось ранее, поэтому он может не успеть восстановиться к поединку со "сливочными".

Напомним, что первый матч между "Ювентусом" и "Реалом" состоится 3 апреля в Турине. | http://soccernews.ru