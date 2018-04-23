Кьеллини рискует пропустить остаток сезона

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Кьеллини рискует пропустить остаток сезона

Травма защитника туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини может носить серьёзный характер, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, у 33-летнего центрбека повреждение колена. Сроки восстановления займут, по меньшей мере, две-три недели.

Таким образом, Кьеллини, скорее всего, будет вынужден пропустить остаток сезона.

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