Кьеллини: "Роналду и Месси, они как Федерер и Надаль"
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о партнере по команде нападающем Криштиану Роналду и форварде "Барселоны" Лионеле Месси.
"Нам посчастливилось жить в эту эпоху и иметь возможность видеть игру Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Они оба являются игроками топ-класса. Они как Федерер и Надаль. Кажется, что один из них лучше, но потом другой отвечает ему", - приводит слова Кьеллини Football Italia.
34-летний Роналду за свою карьеру провел 801 матч во всех турнирах, в которых забил 601 гол и отдал 213 результативных передач. На счету 31-летнего Месси 600 забитых мячей и 240 голевых передач в 683 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Леганес
|36
|45
|10
|Реал Сосьедад
|35
|44
|11
|Эспаньол
|35
|44
|12
|Бетис
|35
|44
|13
|Эйбар
|35
|43
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30