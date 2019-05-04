Кьеллини: "Роналду и Месси, они как Федерер и Надаль"



Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о партнере по команде нападающем Криштиану Роналду и форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Нам посчастливилось жить в эту эпоху и иметь возможность видеть игру Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Они оба являются игроками топ-класса. Они как Федерер и Надаль. Кажется, что один из них лучше, но потом другой отвечает ему", - приводит слова Кьеллини Football Italia.

34-летний Роналду за свою карьеру провел 801 матч во всех турнирах, в которых забил 601 гол и отдал 213 результативных передач. На счету 31-летнего Месси 600 забитых мячей и 240 голевых передач в 683 поединках.

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