Кьеллини: "Роналду и Месси, они как Федерер и Надаль"

Теги ювентускриштиану роналдулионель мессибарселонаджорджио кьеллини

Кьеллини: "Роналду и Месси, они как Федерер и Надаль"
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о партнере по команде нападающем Криштиану Роналду и форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Нам посчастливилось жить в эту эпоху и иметь возможность видеть игру Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Они оба являются игроками топ-класса. Они как Федерер и Надаль. Кажется, что один из них лучше, но потом другой отвечает ему", - приводит слова Кьеллини Football Italia.

34-летний Роналду за свою карьеру провел 801 матч во всех турнирах, в которых забил 601 гол и отдал 213 результативных передач. На счету 31-летнего Месси 600 забитых мячей и 240 голевых передач в 683 поединках.

Не пропустите: Роналду забил 100-й гол головой в своей карьере. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 3 мая

Главные новости дня: 3 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 35 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 36 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Леганес Леганес 36 45
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
11 Эспаньол Эспаньол 35 44
12 Бетис Бетис 35 44
13 Эйбар Эйбар 35 43
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
15 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
16 Леванте Леванте 35 37
17 Жирона Жирона 35 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 35 31
20 Уэска Уэска 35 30
Полная таблица

топ-5 тегов