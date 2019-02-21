Кьеллини сделал заявление после поражения "Ювентуса" от "Атлетико" в Лиге Чемпионов
Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение своей команды от "Атлетико" (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Исход матча порой решают эпизоды. Мы знали, что соперник опасен при стандартах, поэтому должны были играть более внимательно. Мы намерены изменить свою и игру и постараемся отыграться во втором матче. Мы недовольны результатом. Нам будет непросто отыграться, но мы выложимся на максимум в Турине. Для этого у нас есть три недели. Мы будем рисковать", - приводит слова Кьеллини Football Italia.
Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" пройдет в Турине 12 марта.
Не пропустите: Уругвайский день в Мадриде: "Атлетико" уверенно обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала ЛЧ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Уругвайский день в Мадриде: "Атлетико" уверенно обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
-
"Манчестер Сити" в меньшинстве обыграл "Шальке" в Лиге Чемпионов
-
Может стать инвалидом: жена Кокорина высказалась о здоровье футболиста
-
Один из лидеров "Атлетико" пропустит ответный матч с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов
-
"Севилья" выбила "Лацио" из Лиги Европы
Лента новостей
-
Кьеллини сделал заявление после поражения "Ювентуса" от "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
ПСЖ одержал третью победу в чемпионате Франции
-
1
Уругвайский день в Мадриде: "Атлетико" уверенно обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
-
"Манчестер Сити" в меньшинстве обыграл "Шальке" в Лиге Чемпионов
-
Экс-форвард "Спартака" определился с новым клубом
-
Может стать инвалидом: жена Кокорина высказалась о здоровье футболиста
-
Игрок "Челси" может перейти в "Эвертон"
-
Перешедший в "Краснодар" Скопинцев высказался о Карпине о "Ростове"
-
ЦСКА нацелился на перспективного бразильца
-
Экс-тренер "Реала" сделал прогноз о будущем команды
-
Один из лидеров "Атлетико" пропустит ответный матч с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов
-
Экс-игрок "Спартака" перешел в 14-й клуб в карьере
-
"Зенит" продолжает борьбу за игрока сборной Аргентины
-
Вальверде ярко высказался по поводу Суареса
-
"Ливерпуль" и "Челси" нацелились на сына легенды французского футбола
-
1
Дом форварда "Ливерпуля" обокрали второй раз за последние полтора года
-
Гризманн и Роналду сыграют в основных составах матча "Атлетико" - "Ювентус"
-
"Барселона" заинтересовалась двумя игроками из Лиги 1
-
"Севилья" выбила "Лацио" из Лиги Европы
-
Хамес Родригес высказался о своем будущем
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4