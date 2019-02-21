Кьеллини сделал заявление после поражения "Ювентуса" от "Атлетико" в Лиге Чемпионов



Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение своей команды от "Атлетико" (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Исход матча порой решают эпизоды. Мы знали, что соперник опасен при стандартах, поэтому должны были играть более внимательно. Мы намерены изменить свою и игру и постараемся отыграться во втором матче. Мы недовольны результатом. Нам будет непросто отыграться, но мы выложимся на максимум в Турине. Для этого у нас есть три недели. Мы будем рисковать", - приводит слова Кьеллини Football Italia.

Ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" пройдет в Турине 12 марта.

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