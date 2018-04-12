Кьеллини: "Сколько вы заплатили за этот пенальти?"

Центрбек "Ювентуса" Джорджо Кьеллини был в гневе после сомнительного пенальти в ворота его команды, решившего исход противостояния.

"Сколько вы заплатили за этот пенальти?", - кричал Кьеллини в лицо Варану, активно жестикулируя и имитируя пересчёт купюр.

Напомним, арбитр встречи Майкл Оливер на последней минуте встречи назначил пенальти в ворота "Ювентуса" после жесткой борьбы в штрафной - Бенатия сыграл в мяч, но досталось и Васкесу.

Все же споры вызваны тем, что весь матч Оливер допускал весьма жёсткую борьбу, в том числе и аналогичные стыки. Вплоть до последней минуты.

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