Кьеллини: "Сложно сделать выбор между Месси и Роналду"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини отказался делать выбор между форвардами Лионелем Месси из каталонской "Барселоны" и Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

" Кто лучший - Месси или Роналду? Зачем выбирать? Честно говоря, глядя на их статистику, трудно сказать, кто из них лучший. Я считаю, что им повезло в том, что они встретились друг с другом, имеют возможность конкурировать в Ла Лиге и быть соперниками ", - цитирует 33-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Роналду установил рекорд для четвертьфиналов Лиги Чемпионов. | soccernews.ru