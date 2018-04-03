Кьеллини: "Сложно сделать выбор между Месси и Роналду"

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Кьеллини: "Сложно сделать выбор между Месси и Роналду"Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини отказался делать выбор между форвардами Лионелем Месси из каталонской "Барселоны" и Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

"Кто лучший - Месси или Роналду? Зачем выбирать? Честно говоря, глядя на их статистику, трудно сказать, кто из них лучший. Я считаю, что им повезло в том, что они встретились друг с другом, имеют возможность конкурировать в Ла Лиге и быть соперниками", - цитирует 33-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Роналду установил рекорд для четвертьфиналов Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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