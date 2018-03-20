Кьеллини сможет сыграть с "Реалом"

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Кьеллини сможет сыграть с "Реалом"

Туринский "Ювентус" на своём официальном сайте опубликовал информацию по поводу травмы защитника Джорджио Кьеллини.

"Джорджио прошёл медицинское обследование. У него были повреждены мышцы правого бедра. Травма не является серьёзной, но требуется ежедневное наблюдение. Защитник проходит курс физеотерапии, состояние его здоровья будет оцениваться на следующей неделе" - говорится в сообщении "бьянконери".

Таким образом, 33-летний Кьеллини успеет восстановиться к первому матчу 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала", который состоится 3 апреля.

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