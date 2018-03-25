Кьеллини согласовал с "Ювентусом" новый контракт

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини согласовал со своим новым клубом условия нового контракта.

Так, по сведениям Calciomercato, срок действия нового договора будет рассчитан до лета 2020-го года, когда игроку исполнится уже 36 лет.

В услугах Кьеллини, действующий контракт которого со "старой сеньорой" действует до окончания текущего сезона, были заинтересованы лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

Напомним, "Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето. | soccernews.ru