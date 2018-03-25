Кьеллини согласовал с "Ювентусом" новый контракт

Теги джорджио кьеллиниювентус

Кьеллини согласовал с "Ювентусом" новый контрактЗащитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини согласовал со своим новым клубом условия нового контракта.

Так, по сведениям Calciomercato, срок действия нового договора будет рассчитан до лета 2020-го года, когда игроку исполнится уже 36 лет.

В услугах Кьеллини, действующий контракт которого со "старой сеньорой" действует до окончания текущего сезона, были заинтересованы лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

Напомним, "Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов