Кьеллини сравнил Роналду с великими спортсменами

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, что думает об одноклубнике Криштиану Роналду и сравнил его с великими спортсменами. Об этом сообщает Football Italia.

"Я люблю познавать много нового, мне нравиться учиться и наблюдать. Поэтому иметь такого партнера, как Роналду, для меня интересно.

Криштиану как Болт и Федерер а видеть то, как работает человек, у которого есть запасной двигатель, очень важно. Не чтобы повторять за ним, а просто ради интереса", - заявил защитник.

Напомним, 20 февраля "Ювентус" встретится с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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