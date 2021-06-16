Кьеллини стал рекордсменом сборной Италии

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Кьеллини стал рекордсменом сборной ИталииФото: инстаграм Кьеллини

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини побил рекорд по количеству игр за национальную команду на Евро.

36-летний игрок вышел в стартовом составе на игру против Швейцарии. Это 14-я игра для Кьеллини в составе Италии на Евро.

По 13 матчей за сборную провели Антонио Кассано, Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини и Леонардо Бонуччи.

Отметим, что Кьеллини из-за травмы был заменен на 24-й минуте.

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