Кьеллини: "Стиль Гвардиолы уничтожил поколение защитников"
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини критически отозвался от игровых идеях главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
"Стиль игры Гвардиолы уничтожил поколение защитников. Теперь все хотят атаковать. Сейчас нет защитников, которые несут страх для соперников при подачах. Наши традиции теряются. В Италии никогда не будут играть в "тики-таку", как в Испании. И это приведет к тому, что мы потеряем нашу историю", – приводит слова Кьеллини AS.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|12
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|Ювентус
|12
|31
|3
|Интер Милан
|12
|30
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|11
|27
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|12
|12
|16
|СПАЛ
|12
|9
|17
|Сассуоло
|12
|8
|18
|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|12
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|20
|Беневенто
|12
|0