Кьеллини утешал Роналду после вылета "Ювентуса" из Лиги Чемпионов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду болезненно отреагировал на вылет своей команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что дубль португальца не помог "старой синьоре" пройти "Лион" - после гостевого поражения 0:1 домашней победы 2:1 итальянцам оказалось недостаточно.

По окончании встречи Роналду пошёл к туннелю, где его перехватил капитан "Ювентуса" Джорджио Кьеллини. Защитник утешал звёздного одноклубника, однако тот всё равно покидал поле, разочарованно качая головой.

Напомним, что 35-летний форвард в течение карьеры 5 раз выигрывал ЛЧ - однажды с "Манчестер Юнайтед" и четырежды с "Реалом".

Не пропустите: Роналду забивал в плей-офф Лиги Чемпионов 14 сезонов подряд. | http://soccernews.ru