Кьеллини уйдет из сборной Италии

Фото: твиттер Джорджо Кьеллини/Автор неизвестен

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини намекнул, что он завершит карьеру в сборной Италии.

"Историю сборной Италии далее будут писать другие футболиста. Эта история будет крутой! Надеюсь, что они не один раз переживут эмоции, которые мы испытали на Евро-2020", - написал Кьеллини в своем твиттере.

37-летний Кьеллини выступал за сборную Италии с 2004 года. Всего он провел за национальную команду 116 матчей и забил 8 голов. Победитель Евро-2020.

Напомним, что Италия проиграла Северной Македонии (0:1) в стыковом матче отбора ЧМ-2022 и не пробилась на мировое первенство.

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