Кьеллини в конце сезона планирует завершить карьеру

Теги джорджио кьеллиниювентусматтейс де лигтпауло дибалакриштиану роналду

Кьеллини в конце сезона планирует завершить карьеруФото: Твиттер @chiellini
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини задумался о завершении профессиональной карьеры по окончании текущего сезона. Туринский клуб может остаться без капитана, сообщает Tuttosport.

По данным источника, главным претендентом на капитанскую повязку станет Маттейс де Лигт, который, несмотря на возраст, показывает лидерские качества и уверенную игру. Плюсом может стать то, что он был капитаном "Аякса", когда ему было всего лишь 18 лет.

Кроме защитника, капитаном может стать Пауло Дибалы или Криштиану Роналду. Повязка и статус капитана могут стать тем фактором, который повлияет на решение португальца остаться в Турине.

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