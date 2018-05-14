Кьеллини: "В "Наполи" забыли, что "Ювентус" обладает чемпионским характером"

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Кьеллини: "В "Наполи" забыли, что "Ювентус" обладает чемпионским характером"Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини пообщался с журналистам после матча с "Ромой" (0:0), в котором турницы оформили титул чемпиона Италии.

По мнению футболиста, главный конкурент "Ювентуса" в битве за трофей - "Наполи" - слишком рано уверовал в победу в чемпионате Италии.

"Они стали праздновать слишком рано. Они забыли, что "Ювентус" обладает чемпионским характером.  Прекрасный сезон подошел к концу. Мы продолжаем выигрывать, но каждый год мы точно так же хотим завоевать титул чемпиона Италии", - отметил он.  | soccernews.ru

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