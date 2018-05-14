Кьеллини: "В "Наполи" забыли, что "Ювентус" обладает чемпионским характером"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини пообщался с журналистам после матча с "Ромой" (0:0), в котором турницы оформили титул чемпиона Италии.

По мнению футболиста, главный конкурент "Ювентуса" в битве за трофей - "Наполи" - слишком рано уверовал в победу в чемпионате Италии.

"Они стали праздновать слишком рано. Они забыли, что "Ювентус" обладает чемпионским характером. Прекрасный сезон подошел к концу. Мы продолжаем выигрывать, но каждый год мы точно так же хотим завоевать титул чемпиона Италии", - отметил он. | soccernews.ru