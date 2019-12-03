Кьеллини: "В прошлом году у Роналду украли "Золотой мяч". Победа Модрича лишена здравого смысла"

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Кьеллини: "В прошлом году у Роналду украли "Золотой мяч". Победа Модрича лишена здравого смысла"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высказался по поводу того, что его партнёр по команде Криштиану Роналду не стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году.

"У Роналду реально украли "Золотой мяч" в прошлом году. Это "Реал" позаботился о том, чтобы он не получил награду. При всём уважении к Модричу, даже в своём лучшем сезоне за карьеру он не заслужил "Золотой мяч". Это был сигнал от "Реала" - они хотели, чтобы Роналду перестал выигрывать этот приз. Победа Модрича лишена здравого смысла", - цитирует Кьеллини Football Italia.

Напомним, что в 2018 году Роналду занял второе место в голосовании за "Золотой мяч" после Модрича, а замкнул тройку француз Антуан Гризманн.

Накануне престижную индивидуальную награду получил Лионель Месси и опередил португальца по числу выигранных призов.

Не пропустите: Роналду признан лучшим игроком Серии А в прошлом сезоне. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

В прошлом году, "Золотой мяч" украли у Чемпиона мира!!!, обладателя Кубка Лиги Европы УЕФА и обладателя Суперкубка УЕФА -- Антуана Гризмана!

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OkTawius
Димон

Слышишь, стукач, утоли моё любопытство, расскажи в каком году дал бы Золотой мяч Роналду, если бы награду вручал ты

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Mutaloff
Mutaloff

Согалсен с Кьеллини,но не думаю,что об этом заботился Реал,скорее просто ЗМ в честь Иниесты,Хави и Снейдера.

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