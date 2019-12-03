Кьеллини: "В прошлом году у Роналду украли "Золотой мяч". Победа Модрича лишена здравого смысла"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высказался по поводу того, что его партнёр по команде Криштиану Роналду не стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году.

"У Роналду реально украли "Золотой мяч" в прошлом году. Это "Реал" позаботился о том, чтобы он не получил награду. При всём уважении к Модричу, даже в своём лучшем сезоне за карьеру он не заслужил "Золотой мяч". Это был сигнал от "Реала" - они хотели, чтобы Роналду перестал выигрывать этот приз. Победа Модрича лишена здравого смысла", - цитирует Кьеллини Football Italia.

Напомним, что в 2018 году Роналду занял второе место в голосовании за "Золотой мяч" после Модрича, а замкнул тройку француз Антуан Гризманн.

Накануне престижную индивидуальную награду получил Лионель Месси и опередил португальца по числу выигранных призов.

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