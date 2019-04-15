Кьеллини, вероятно, пропустит матч с "Аяксом"

Капитан "Ювентус" Джорджо Кьеллини продолжает восстанавливаться от травмы, полученной перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом".

34-летний итальянец не присутствовал на тренировке перед ответной встречей с голландским клубом в рамках четвертьфинала ЛЧ. Есть вероятность, что футболист не будет участвовать в завтрашнем матче.

Напомним, Кьеллини также пропустил первую игру туринцев против "Аякса".

Матч "Ювентус" - "Аякс" состоится завтра, 16 апреля на стадионе "Альянц". Начало - в 22:00 (мск).

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