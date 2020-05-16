Кьеллини восхитился тем, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ-2018

Капитан туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини порассуждал об инциденте с травмой нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финальном матче Лиги Чемпионов сезона 2017/18 против мадридского "Реала".

Напомним, что тогда египтянин получил повреждение плеча в результате противоборства с защитником "сливочных" Серхио Рамосом. В итоге лидер "красных" был вынужденно заменён и испанцы впоследствии выиграли со счётом 3:1.

"Рамос является лучшим защитником мира. Говорят, что он действует импульсивно, игнорирует тактику и допускает кучу ошибок, из-за которых "Реал" пропускает 8-10 голов за сезон. Но у него есть уникальные качества. Серхио умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, причём его действия не поддаются логике, он способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью. То, как он сделал это против Салаха в финале ЛЧ, было просто гениально. Он всегда подчёркивал, что это получилось непреднамеренно, зная, что, падая так и не отпуская при этом руку соперника, в 9 из 10 случаев он рискует сломать ему руку", - цитирует Кьеллини Football Italia.

Не пропустите: Кьеллини рассказал о слабости Артуро Видаля. | http://soccernews.ru