Кьеллини восхитился тем, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ-2018

1 Теги джорджио кьеллинисерхио рамосмохамед салахреал мадридливерпульювентустравмы

Кьеллини восхитился тем, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ-2018

Капитан туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини порассуждал об инциденте с травмой нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финальном матче Лиги Чемпионов сезона 2017/18 против мадридского "Реала".

Напомним, что тогда египтянин получил повреждение плеча в результате противоборства с защитником "сливочных" Серхио Рамосом. В итоге лидер "красных" был вынужденно заменён и испанцы впоследствии выиграли со счётом 3:1. 

"Рамос является лучшим защитником мира. Говорят, что он действует импульсивно, игнорирует тактику и допускает кучу ошибок, из-за которых "Реал" пропускает 8-10 голов за сезон. Но у него есть уникальные качества. Серхио умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, причём его действия не поддаются логике, он способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью. То, как он сделал это против Салаха в финале ЛЧ, было просто гениально. Он всегда подчёркивал, что это получилось непреднамеренно, зная, что, падая так и не отпуская при этом руку соперника, в 9 из 10 случаев он рискует сломать ему руку", - цитирует Кьеллини Football Italia.

Не пропустите: Кьеллини рассказал о слабости Артуро Видаля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Гениально ... Хе-хе ...

Ответить

главное

"Челси" готов летом купить и продать пять футболистов

"Челси" готов летом купить и продать пять футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов