Кьеллини восхитился тем, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ-2018
Капитан туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини порассуждал об инциденте с травмой нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финальном матче Лиги Чемпионов сезона 2017/18 против мадридского "Реала".
Напомним, что тогда египтянин получил повреждение плеча в результате противоборства с защитником "сливочных" Серхио Рамосом. В итоге лидер "красных" был вынужденно заменён и испанцы впоследствии выиграли со счётом 3:1.
"Рамос является лучшим защитником мира. Говорят, что он действует импульсивно, игнорирует тактику и допускает кучу ошибок, из-за которых "Реал" пропускает 8-10 голов за сезон. Но у него есть уникальные качества. Серхио умеет сыграть важнейшую роль в больших матчах, причём его действия не поддаются логике, он способен нанести травму просто с какой-то дьявольской хитростью. То, как он сделал это против Салаха в финале ЛЧ, было просто гениально. Он всегда подчёркивал, что это получилось непреднамеренно, зная, что, падая так и не отпуская при этом руку соперника, в 9 из 10 случаев он рискует сломать ему руку", - цитирует Кьеллини Football Italia.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16