Кьеллини вспомнил о своем дебюте в "Ювентусе"

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Кьеллини вспомнил о своем дебюте в "Ювентусе"

Защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини рассказал о своем дебюте в клубе.

"Испытал множество эмоций. Я перешел в команду за два месяца до дебютной игры, но как и любому молодому футболисту "Ювентуса", мне понадобилось немного времени, чтобы влиться в команду чемпионов.

Вспоминаю о том, что в том матче я заменил обладателя "Золотого мяча" Павла Недведа. Когда оказался в такой ситуации, сложилось ощущение, будто я попал в другую реальность. Поначалу было непросто, но потом я зацементировал себе место в составе" - приводит слова Кьеллини Football Italia.

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