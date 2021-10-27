Кьеллини высказался о будущем Де Лигта

Фото: инстаграм Де Лигта/Автор неизвестен

Защитник сборной Италии и "Ювентуса" Джорджо Кьеллини высказался о будущем Маттейса Де Лигта.

"Де Лигт - фантастический футболист. Я называю его Тор. Я надеюсь, что Мино Райола позволит ему остаться в "Ювентусе" на долгие годы (смеётся).

Ему всего 22 года, но у него менталитет опытного игрока", - сказал итальянец.

Напомним, что Де Лигт перешел в "Ювентус" из "Аякса" за 75 миллионов евро в 2019 году.

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