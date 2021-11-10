Кьеллини высказался о Суперлиге

Фото: инстаграм Кьеллини/Автор неизвестен

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини поделился мнением правильности создания европейской Суперлиги.

"Мы с президентом Аньелли говорили об этом несколько лет европейского футбола все больше и больше зависит от международных соревнований, а не национальных чемпионатов. При всем уважении, игрок уровня "Юве" хочет играть на более высоком уровне. Спортсмены нашего уровня и, возможно, болельщики хотят видеть больше матчей на европейском уровне.

Мы достигли точки невозврата. Организации, клубы и игроки должны встретиться, чтобы реформировать календарь и создать новые соревнования, чтобы перезапустить этот вид спорта, который остается самым красивым в мире, но может стать еще лучше", – сказал итальянец.

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