Кьеллини высказался о влиянии Роналду на нынешние результаты "Ювентуса"
Фото: инстаграм Кьеллини\Автор неизвестен
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини перед матчем против миланского "Интера" в Суперкубке Италии высказался о трудностях, с которым сталкивается туринский клуб.
– Ожидали ли вы, что "Интер" будет таким сильным и что у "Ювентуса" будет столько проблем?
– Спросите у Бастони, что я думал об "Интере" в октябре. Тогда я сказал ему, что они могут лишь сами проиграть Серию А. У них прекрасный состав, так что их выступление меня не удивляет.
Уход Роналду сильно повлиял на нас. Временами он маскировал наши проблемы. Он постоянно забивал, поэтому было легко не замечать тех проблем, с которыми сталкиваются многие клубы.
Я ожидал, что это будет трудный год. Это тот же "Ювентус", что и в прошлом году, добавились только Локателли и Кин, но ушел Криштиану. Но мы осознаем, что можем достичь нужных результатов, если будем работать, – сказал капитан команды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17