Кьеллини высказался о возможном переходе в "Ювентус" Икарди

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, что думает о возможном трансфере в клуб форварда "Интера" Мауро Икарди. Об этом пишет Sky Sport Italia.

"Я уважаю Икарди, но его трансфер в "Ювентус" - это что-то из фэнтези-футбола. У нас есть хорошие нападающие, нужно о них думать. Мы хотим сплотиться и помогать друг другу. К счастью, скоро начнется новый сезон", - сказал Кьеллини.

Ранее сообщалось, что Икарди не будет выступать в "Интере" в следующем сезоне. Футболист, в свою очередь, заявлял, что готов перейти только в "Ювентус".

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