Кьеллини высказался о возможном возвращении Погба в "Ювентус"

Ведущий защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высказался о возможном возвращении в туринский клуб полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"У него природный талант. Конечно же мы с радостью примем его обратно. Погба имеет необходимые качества, чтобы стать лидером на поле. А сейчас ему мешает слишком большая ответственность" - приводит слова Кьеллини Goal.com.

Напомним, что 25-летний Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, после чего перебрался в "МЮ" за 105 миллионов евро. На тот момент эта сделка была рекордной в истории футбола.

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