Кьеллини: "Я болел за "Милан", но с годами стал умнее"
Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини заявил, что в прошлом он являлся фанатом "Милана".
"К сожалению, я болел за "Милан", но с годами стал умнее. Мне пришлось выбрать "Милан" в противовес своему брату-близнецу, который был фанатом "Ювентуса". Впрочем, после переезда сюда я сразу изменил своё мнение и влюбился в клуб. Теперь, думаю, трудно найти на этой планете человека, который любит "Ювентус" больше, чем я", - цитирует Кьеллини Football Italia.
Опытный центрбек выступает за "старую синьору" с 2005 года, сыграл 507 матчей и забил 36 голов.
Не пропустите: "Ювентус" при Сарри выиграл 9 из 10 матчей в Серии А с разницей в один гол. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Саутгейт высказался об исключении Стерлинга из состава сборной Англии
-
Клопп поделился ожиданиями от участия "Ливерпуля" в Клубном Чемпионате Мира
-
Назван лучший игрок года в Швеции
-
Стерлинга исключили из состава сборной Англии
-
Тайсон хотел покинуть "Шахтёр" после расистского скандала в матче с киевским "Динамо"
-
Ван Дейк прокомментировал лидерство "Ливерпуля" в АПЛ
-
Щесны поддержал Роналду
-
Васильев объяснил, почему Дзюба не уехал в АПЛ
-
Черчесов пытается вернуть Акинфеева в сборную России
-
Кьеллини: "Я болел за "Милан", но с годами стал умнее"
-
Пике спит по 4-5 часов в сутки
-
Руководство "Динамо" усложнило задачу для тренера Новикова
-
"Челси" теряет Пулишича
-
Спаллетти может возглавить "Фиорентину"
-
Главные новости дня: 11 ноября
-
Хавбек "Спартака" Крал прокомментировал интерес клубов АПЛ
-
"МЮ", "Барселона" и "Атлетико" поборются за 17-летнего французского таланта
-
Евсеев: "Гончаренко правильно сказал. Судьи нужно сделать лицо попроще
-
3
Гюндоган рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории
-
Первый канал покажет матч отбора Евро-2020 Сан-Марино - Россия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7