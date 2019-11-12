Кьеллини: "Я болел за "Милан", но с годами стал умнее"

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини заявил, что в прошлом он являлся фанатом "Милана".

"К сожалению, я болел за "Милан", но с годами стал умнее. Мне пришлось выбрать "Милан" в противовес своему брату-близнецу, который был фанатом "Ювентуса". Впрочем, после переезда сюда я сразу изменил своё мнение и влюбился в клуб. Теперь, думаю, трудно найти на этой планете человека, который любит "Ювентус" больше, чем я", - цитирует Кьеллини Football Italia.

Опытный центрбек выступает за "старую синьору" с 2005 года, сыграл 507 матчей и забил 36 голов.

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