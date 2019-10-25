Кьеллини ярко высказался о Роналду

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Кьеллини ярко высказался о Роналду

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, что думает о нападающем команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

На каждый лень у него есть важные цели, к исполнению которых от тщательно относится.

Я был рад познакомиться с ним, так как, когда он приехал, мне было интересно у него чему-то научиться, даже в 34 года.

Наши интересы в жизни совпадают, потому что он победитель. Нам остается лишь помогать ему комфортно чувствовать себя в команде, и тогда он выглядит словно гиена в хорошем смысле", - сказал Кьеллини.

В этом сезоне Роналду участвовал в 7 матчах Серии А, отметившись 4 голами и 1 ассистом.

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