Кьеллини: "Ювентус" очень ценит Погба, и я знаю, что эта привязанность взаимна"
Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини рассказал о своем отношении к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.
"Я испытываю большую любовь к Полю. Мы видели, как он рос и стал тем, кем он является сейчас... Он - тот игрок, которого очень ценят здесь, в "Ювентусе". И я знаю, что эта привязанность взаимна", - цитирует 34-летнего бека Sky Sport.
Погба выступал за "Ювентус" в период с 2012-го по 2016-й годы.
Напомним, девушка Погба стала героиней нашей постоянной рубрики. | soccernews.ru
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|Тоттенхэм
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|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11