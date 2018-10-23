Кьеллини: "Ювентус" очень ценит Погба, и я знаю, что эта привязанность взаимна"

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Кьеллини: "Ювентус" очень ценит Погба, и я знаю, что эта привязанность взаимна"Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини рассказал о своем отношении к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

"Я испытываю большую любовь к Полю. Мы видели, как он рос и стал тем, кем он является сейчас... Он - тот игрок, которого очень ценят здесь, в "Ювентусе". И я знаю, что эта привязанность взаимна", - цитирует 34-летнего бека Sky Sport.

Погба выступал за "Ювентус" в период с 2012-го по 2016-й годы.

Напомним, девушка Погба стала героиней нашей постоянной рубрики. | soccernews.ru

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