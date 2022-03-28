Кьеллини задумался о переезде в МЛС

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Защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини может продолжить карьеру за пределами Европы.

Как сообщает Football Italia, 37-летний центрбек всерьёз рассматривает вариант с переездом в МЛС по окончании сезона.

У итальянца была мотивация выступать на топ-уровне из-за возможного участия в ЧМ-2022, однако его сборная не пробилась на турнир.

Контракт Кьеллини с "Ювентусом" рассчитан до 2023 года. Ему интересно попробовать свои силы в американской лиге и получить новый опыт.

В текущем сезоне футболист провёл за "старую синьору" всего 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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