Кьеллини завершит карьеру в 2021 году
Следующий сезон станет последним в карьере центрального защитника "Ювентуса" Джорджио Кьеллини.
По информации Tuttosport, 35-летний футболист договорился с туринским клубом о продлении контракта до лета 2021 года, после чего он повесит бутсы на гвоздь.
Завершив карьеру, звёздный итальянец получит должность в менеджменте "старой синьоры". Напомним, что у него есть диплом магистра по управлению бизнесом.
Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года, сыграл 509 матчей, забил 36 голов и сделал 20 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16