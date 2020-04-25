Кьеллини завершит карьеру в 2021 году

Следующий сезон станет последним в карьере центрального защитника "Ювентуса" Джорджио Кьеллини.

По информации Tuttosport, 35-летний футболист договорился с туринским клубом о продлении контракта до лета 2021 года, после чего он повесит бутсы на гвоздь.

Завершив карьеру, звёздный итальянец получит должность в менеджменте "старой синьоры". Напомним, что у него есть диплом магистра по управлению бизнесом.

Кьеллини выступает за "Ювентус" с 2005 года, сыграл 509 матчей, забил 36 голов и сделал 20 ассистов.

Не пропустите: Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе". | http://soccernews.ru