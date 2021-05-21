Кьеллини зовут в МЛС
Фото твиттер P4olo65
Центральный защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини может продолжить карьеру в США.
По информации журналиста Николо Скиры, 36-летним футболистом интересуется "Цинциннати".
Итальянский ветеран, вероятно, в конце июня станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.
"Цинциннати" является главным аутсайдером Восточной конференции МЛС в этом сезоне - 1 очко в 4 турах и последнее место в таблице.
Кьеллини в нынешней кампании сделал 2 ассиста в 24 матчах.
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|Лечче
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