Кьеллини зовут в МЛС

Фото твиттер P4olo65

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини может продолжить карьеру в США.

По информации журналиста Николо Скиры, 36-летним футболистом интересуется "Цинциннати".

Итальянский ветеран, вероятно, в конце июня станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

"Цинциннати" является главным аутсайдером Восточной конференции МЛС в этом сезоне - 1 очко в 4 турах и последнее место в таблице.

Кьеллини в нынешней кампании сделал 2 ассиста в 24 матчах.

Не пропустите: Клуб Бекхэма пригласил Давида Луиза. | http://soccernews.ru