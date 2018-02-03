"Кельн" - "Боруссия" Д - 2:3 (обзор)

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"Кельн" - "Боруссия" Д - 2:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Кельном" и "Боруссией".

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 20 50
2 Боруссия Дортмунд 21 34
3 Байер Леверкузен 20 34
4 Шальке 20 34
5 Айнтрахт Франкфурт 20 33
6 РБ Лейпциг 20 32
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 20 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 20 23
14 Штутгарт 20 20
15 Майнц 05 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 21 13
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