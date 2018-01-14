"Кельн" – "Боруссия" Менхенгладбах - 2:1 (обзор)

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"Кельн" – "Боруссия" Менхенгладбах - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 18-го тура чемпионата Германии между "Кельном" и менхенгладбахской "Боруссией".

Видео: "Кельн" – "Боруссия" Менхенгладбах.

 

Не пропустите: Гол Теродде на 96-й минуте принес "Кельну" победу над гладбахской "Боруссией". | http://soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 18 44
2 РБ Лейпциг 18 31
3 Шальке 18 30
4 Боруссия Дортмунд 18 29
5 Байер Леверкузен 18 28
6 Боруссия Менхенгладбах 18 28
7 Аугсбург 18 27
8 Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт 18 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 18 24
12 Вольфсбург 18 20
13 Штутгарт 18 20
14 Фрайбург 18 20
15 Майнц 05 18 17
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 18 15
18 Кельн 18 9
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