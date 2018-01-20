"Кельн" добыл выездную победу над "Гамбургом"

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"Кельн" добыл выездную победу над "Гамбургом"

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги "Гамбург" проиграл "Кельну".

"Гамбург" – "Кельн" 0:2

Голы: Теродде, 27 - 0:1, Теродде, 67 - 0:2

"Гамбург": Поллерсбек, Маврай, Дуглас Сантос, Дикмайер, Пападопулос, Яничич (Вуд, 66), Юнг, Хунт, Холтби (Ито, 77), Костич, Хан.

"Кельн": Хорн, Хайнц, Хорхе Мере, Соренсен, Хектор, Клеменс (Клюнтер, 78), Озджан, Хегер, Йойич (Писарро, 88), Осако (Леманн, 64), Теродде.

Предупреждения: Пападопулос (5), Юнг (31), Яничич (37), Соренсен (60), Хектор (62), Хорхе Мере (69). | http://soccernews.ru

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