"Кельн" дома не смог обыграть "Хоффенхайм"

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"Кельн" дома не смог обыграть "Хоффенхайм"

"Кельн" дома не смог обыграть "Хоффенхайм" в матче 11-го тура Бундеслиги.

"Кельн" - "Хоффенхайм" - 1:2 (1:0)

Голы: Кордоба, 34 - 1:0, Адамян, 48 - 1:1, Локадиа, 90+8 (с пенальти) - 1:2.

"Кельн": Хорн, Хектор, Мере, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ, Борнау (Шиндлер, 83), Шауб (Дрекслер, 79), Скири (Верстрате, 70), Теродде, Кордоба.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер, Пош, Руди, Кадержабек, Рупп (Адамян, 46), Гриллич, Локадиа, Сков, Бебу (Стафилидис, 74).

"Хоффенхайм" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Кельн" остался на предпоследней позиции.

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