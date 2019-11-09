"Кельн" дома не смог обыграть "Хоффенхайм"
"Кельн" дома не смог обыграть "Хоффенхайм" в матче 11-го тура Бундеслиги.
"Кельн" - "Хоффенхайм" - 1:2 (1:0)
Голы: Кордоба, 34 - 1:0, Адамян, 48 - 1:1, Локадиа, 90+8 (с пенальти) - 1:2.
"Кельн": Хорн, Хектор, Мере, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ, Борнау (Шиндлер, 83), Шауб (Дрекслер, 79), Скири (Верстрате, 70), Теродде, Кордоба.
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер, Пош, Руди, Кадержабек, Рупп (Адамян, 46), Гриллич, Локадиа, Сков, Бебу (Стафилидис, 74).
"Хоффенхайм" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Кельн" остался на предпоследней позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Хоффенхайм
|11
|20
|3
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|4
|РБ Лейпциг
|10
|18
|5
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|6
|Фрайбург
|10
|18
|7
|Шальке
|10
|18
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|9
|Вольфсбург
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|10
|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|10
|7
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|10
|4