"Кёльн" - "Фрайбург" - 3:4 (обзор)

Теги кельнфрайбург

"Кёльн" - "Фрайбург" - 3:4 (обзор)

Предлагаем вашему вниманию видеообзор фантастического камбека "Фрайбурга" в гостевом матче против "Кёльна".

Не пропустите: "Арсенал" спас уже 10 очков в текущем сезоне АПЛ, проигрывая по ходу матчей. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 15 26
4 Боруссия Менхенгладбах 15 25
5 Байер Леверкузен 15 24
6 Хоффенхайм 15 23
7 Аугсбург 15 23
8 Боруссия Дортмунд 15 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 15 22
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 15 18
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Фрайбург 15 15
17 Вердер Бремен 15 14
18 Кельн 15 3
Полная таблица

топ-5 тегов