"Кельн" – "Герта" - 0:2 (обзор)

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"Кельн" – "Герта" - 0:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 13-го тура чемпионата Германии между "Кельном" и "Гертой" (0:2).

Видео: "Кельн" – "Герта".

 

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Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 13 29
2 РБ Лейпциг 13 26
3 Шальке 13 24
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Боруссия Дортмунд 13 21
6 Байер Леверкузен 13 20
7 Хоффенхайм 13 20
8 Аугсбург 13 19
9 Айнтрахт Франкфурт 13 19
10 Ганновер 96 13 19
11 Герта 13 17
12 Штутгарт 13 17
13 Майнц 05 13 15
14 Вольфсбург 13 14
15 Гамбург 13 13
16 Фрайбург 13 11
17 Вердер Бремен 13 8
18 Кельн 13 2
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