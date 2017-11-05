"Кельн" - "Хоффенхайм" - 0:3 (обзор)

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"Кельн" - "Хоффенхайм" - 0:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Хоффенхайм" одержал выездную победу над "Кельном".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Герта 11 14
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 11 2
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