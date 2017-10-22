"Кельн" и "Вердер" поделили очки

В матче 9-го тура немецкой Бундеслиги "Кельн" и бременский "Вердер" на поле первых поделили очки.

"Кельн" - "Вердер" - 0:0

"Кельн": Хорн, Ольковски, Марох, Хайнц, Рауш, Цоллер (Хандверкер, 66), Йойич (Соренсен, 85), Озджан, Битенкур, Осако (Клунтер, 79), Гирасси.

"Вердер": Павленка, Гебре Селасси, Сане, Мойсандер, Аугустинссон, М. Эггештайн, Делэйни, Бартельс (Хайрович, 46), Юнузович, Каинц (Крузе, 82), Белфодил (Й. Эггештайн, 60).

Напомним, вчера "Бавария" обыграла "Гамбург". | soccernews.ru