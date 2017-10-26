"Кёльн" интересуется Шюррле

Вингер дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может перейти в "Кёльн", сообщает Kicker.

По сведениям издания, "козлы" хотят арендовать 26-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Шюррле сыграл за "Боруссию" всего два матча, причём оба в Кубке Германии. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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