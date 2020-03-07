"Кельн" на выезде обыграл "Падерборн" в матче Бундеслиги
"Кельн" на выезде обыграл "Падерборн" в матче 25-го тура Бундеслиги.
"Падерборн" - "Кельн" - 1:2 (0:2)
Голы: Мере, 28 - 0:1, Хектор, 36 - 0:2, Србени, 73 - 1:2.
"Падерборн": Цингерле, Янс, Штродик, Коллинз, Шонлау, Фридьонссон (Риттер, 73), Антви-Аджей (Хольтманн, 42), Прегер, Василиадис, Михель (Сабири, 46), Србени.
"Кельн": Хорн, Шмиц, Хектор (Реджбецай, 74), Мере, Якобс, Эхизибуэ, Лайстнер, Кайнц, Скири, Модест (Теродде, 84), Ут (Дрекслер, 82).
"Падеборн" потерял очки и занял последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" располагается на 10 месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|52
|2
|РБ Лейпциг
|24
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|24
|48
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|46
|5
|Байер Леверкузен
|24
|44
|6
|Шальке
|24
|36
|7
|Вольфсбург
|24
|35
|8
|Хоффенхайм
|24
|34
|9
|Фрайбург
|24
|33
|10
|Унион Берлин
|24
|30
|11
|Кельн
|23
|29
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|13
|Аугсбург
|24
|27
|14
|Герта
|24
|27
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|24
|16