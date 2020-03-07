"Кельн" на выезде обыграл "Падерборн" в матче Бундеслиги

Теги кельнпадерборн

"Кельн" на выезде обыграл "Падерборн" в матче Бундеслиги

"Кельн" на выезде обыграл "Падерборн" в матче 25-го тура Бундеслиги.

"Падерборн" - "Кельн" - 1:2 (0:2)

Голы: Мере, 28 - 0:1, Хектор, 36 - 0:2, Србени, 73 - 1:2.

"Падерборн": Цингерле, Янс, Штродик, Коллинз, Шонлау, Фридьонссон (Риттер, 73), Антви-Аджей (Хольтманн, 42), Прегер, Василиадис, Михель (Сабири, 46), Србени.

"Кельн": Хорн, Шмиц, Хектор (Реджбецай, 74), Мере, Якобс, Эхизибуэ, Лайстнер, Кайнц, Скири, Модест (Теродде, 84), Ут (Дрекслер, 82).

"Падеборн" потерял очки и занял последнее место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" располагается на 10 месте.

А еще: Флорентино Перес призвал фанатов поддержать "Реал" в заключительной части сезона| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 марта

Главные новости дня: 6 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 24 52
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 24 49
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 24 48
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 23 46
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 24 44
6 Шальке Шальке 24 36
7 Вольфсбург Вольфсбург 24 35
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 24 34
9 Фрайбург Фрайбург 24 33
10 Унион Берлин Унион Берлин 24 30
11 Кельн Кельн 23 29
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 23 28
13 Аугсбург Аугсбург 24 27
14 Герта Герта 24 27
15 Майнц 05 Майнц 05 24 25
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 24 21
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 23 17
18 Падерборн Падерборн 24 16
Полная таблица

топ-5 тегов