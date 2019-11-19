"Кёльн" объявил имя нового наставника

Маркус Гисдоль назначен на пост главного тренера "Кёльна", сообщает официальный сайт клуба.

50-летний специалист сменил у руля "козлов" Ахима Байерлорцера. Он заключил контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года.

По итогам 11 туров "Кёльн" занимает 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе всего 7 очков.

Гисдоль известен по работе с "Хоффенхаймом" и "Гамбургом".

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