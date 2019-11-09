"Кельн" объявил об увольнении главного тренера
Руководство "Кельна" отправило в отставку наставника команды Ахима Байерлорцера.
Как сообщает сайт "козлов", временно руководить командой будут Андре Павлак и Манфред Шмид. Также клуб уже начал поиск нового тренера.
После 11 туров "Кельн" занимает предпоследнее место, имея в активе 7 очков.
Отметим, что Байерлорцер занимал свою должность с мая текущего года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Хоффенхайм
|11
|20
|3
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|4
|РБ Лейпциг
|10
|18
|5
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|6
|Фрайбург
|10
|18
|7
|Шальке
|10
|18
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|9
|Вольфсбург
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|10
|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|10
|7
|17
|Кельн
|11
|7
|18
|Падерборн
|10
|4