"Кельн" объявил об увольнении главного тренера

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"Кельн" объявил об увольнении главного тренера

Руководство "Кельна" отправило в отставку наставника команды Ахима Байерлорцера.

Как сообщает сайт "козлов", временно руководить командой будут Андре Павлак и Манфред Шмид. Также клуб уже начал поиск нового тренера.

После 11 туров "Кельн" занимает предпоследнее место, имея в активе 7 очков.

Отметим, что Байерлорцер занимал свою должность с мая текущего года.

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