"Кельн" обыграл "Гройтер" в матче Бундеслиги

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"Кельн" обыграл "Гройтер" в матче БундеслигиФото: инстаграм Бундеслиги/Автор неизвестен

"Кельн" обыграл "Гройтер" в первом матче седьмого тура Бундеслиги.

"Кельн" - "Гройтер" - 3:1

Голы: Майерхефер, 7 - 0:1, Андерссон, 50 - 1:1, Схири, 55 - 2:1, Схири 89 - 3:1.

"Кельн" - Хорн, Шмитц (Озджан, 85), Чихос, Хорхе Мере, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 78), Дуда (Любичич, 67), Схири, Модест (Эхизибуэ, 78), Ут, Андерссон (Шауб, 85).

"Гройтер" - Функ, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс, Дудзяк, Грисбек (Кристиансен, 70), Зегуин, Тилльманн (Левелинг, 63), Нильсен (Абиама, 76), Хргота (Иттен, 63).

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