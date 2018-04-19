"Кёльн" определился с новым главным тренером

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"Кёльн" определился с новым главным тренером

"Кёльн" определился с новым главным тренером, который возглавит команду ближайшим летом.

Как сообщает официальный сайт "козлов", со следующего сезона пост наставника будет занимать нынешний рулевой "Хольштайна" Маркус Анфанг.

Стороны уже заключили контракт, рассчитанный до 2021 года.

Стоит отметить, что за четыре тура до завершения Бундеслиги "Кёльн" занимает последнее место в турнирной таблице первенства, практически не имея шансов спастись от вылета в низший дивизион.

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