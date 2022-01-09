"Кельн" победил "Герту" и приблизился к зоне Лиги чемпионов

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"Кельн" победил "Герту" и приблизился к зоне Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Кельна"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Германии "Кельн" на выезде обыграл "Герту" со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Антони Модеста, Ондрея Дуды и Яна Тильманна. В составе хозяев отличился Владимир Дарида.

"Кельн", набрав 28 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. От зоны Лиги чемпионов "козлы" отстают на два очка. "Герта" с 21 очком осталась на 12-й позиции.

"Герта" – "Кельн" - 1:3 (0:2)
Голы: Модест, 29 - 0:1, Дуда, 32 - 0:2, Дарида, 57 - 1:2, Тильманн, 90 - 1:3

"Герта": Шволов, Пекарик, Штарк, Торунарига, Миттельштедт, Дарида, Сердар, Аскасибар, Зельке, Маолида, Рихтер.

"Кельн": Швэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Любичич, Тильманн, Кайнц, Шауб, Дуда, Озджан, Модест, Ут.

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