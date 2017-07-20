"Кёльн" почти договорился о покупке перспективного испанца

"Кельн" близок к приобретению защитника хихонского "Спортинга" Хорхе Мере, сообщает немецкая пресса.

"Козлы" почти договорились о трансфере игрока молодёжной сборной Испании. Сумма сделки составит семь миллионов евро. 20-летний футболист заключит с "Кёльном" контракт до 2022 года.

В прошлом сезоне Мере сыграл за "Спортинг" 32 матча, результативными действиями не отличался.

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