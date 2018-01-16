"Кельн" пополнился хавбеком Козьелло



Полузащитник "Ниццы" Венсан Козьелло перешел в "Кельн", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Футболист подписал подписал с немецким клубом контракт до лета 2022 года.

В этом сезоне 22-летний Козьелло провел 23 матча и не отметился результативными действиями.

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