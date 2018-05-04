"Кёльн" продлил контракт с основным вратарём

"Кёльн" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Тимо Хорном.

Стороны заключили соглашение до лета 2023 года. Ранее 24-летний страж ворот пообещал, что останется в команде, несмотря на вылет "козлов" из Бундеслиги.

Хорн является воспитанником "Кёльна", за основную команду выступает с 2012 года, сыграл 203 матча и пропустил 233 гола. Ранее голкипером интересовались "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Ливерпуль" и "Арсенал".

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